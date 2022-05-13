23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Haberler

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) - Kumluca'da düzenlenen 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan acı biber yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Narenciye Mahallesi Orhan Okulu caddesindeki Yörük çadırları yerleşkesinde düzenlenen acı biber yeme yarışması öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan acı biberler yarışmacılara teslim edildi.

Yarışmaya 2'si kadın 11 yarışmacı katılırken, yarışmacılara biberlerin acısını gidermesi için Kumluca'da yetiştirilen domates ile ayran ve su ikram edildi. İki grupta gerçekleştirilen ve üç dakika süre verilen yarışmada, yarışmacılar en fazla acı biberi yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışma sonunda üç dakikada 285 gram acı biber yiyen Adnan Arslantaş birinci, 260 gram acı biber yiyen Özlem Yorgancı ve İzzettin Bingöl ikinci, 255 gram acı biber yiyen Burhan Karip ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından para ödülü verilirken, diğer yarışmacılara da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Yarışmada birinci olan Adnan Arslantaş, çocukluğundan bu yana acı biber yediğini kendisinin şeker hastası olması nedeniyle yediği acı biberler sayesinde şekerini dengelediği için günlük yaşamında da sürekli acı biber yediğini söyledi.

Mustafa Köleoğlu ise "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'mızda acı biber yeme yarışmasıydı. Biz burada kendimiz ürettiğimiz biberlerimizi yetiştirirken yediğimiz için acıya dayanaklıyız. Şampiyonumuza özel ödüllerimiz oldu. Sağlıklı gıdanın Kumluca'da yaşamak bir ayrıcalıktır. Herkesi sağlıklı gıdalarımızı yetiştirdiğimiz Kumluca'mıza bekliyoruz" diye konuştu.