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223 aydır devam eden mevlit

223 aydır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 223'ncüsü yapıldı.

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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 223'ncüsü yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen mevlitte din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, 7. ay şehitleri Davut Doğan, Adem Erken Adnan Kılıçoğlu, Mustafa Serin, Ahmet Birkaç, Halis Karaoğlu, Soner Boz ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

223 aydır devam eden mevlit hakkında konuşan EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bu ay 223'ncüsü düzenlenen anma programına katılan herkesten Allah razı olsun diyorum ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Programın sonunda davetlilere kıymalı pide, tatlı ve ayran ikram edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Davut Doğan Karadeniz İlkadım Yerel Haberler

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