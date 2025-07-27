21 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

21 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanarak ağır yaralanan 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç adam, Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki genç, Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan bölgesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebeple Ümitcan Şirin (21) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşlemler sonrasında ailesine teslim edilen Şirin'in cenazesi, memleketi Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi'ne getirildi. Gencin cenazesi, Doğantepe Mahalle Mezarlığı'nda ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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