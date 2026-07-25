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2026 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

2026 yılı üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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2026 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında il genelinde devam eden kamu yatırımları ile planlanan projelerin son durumu ele alındı.

2026 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında il genelinde devam eden kamu yatırımları ile planlanan projelerin son durumu ele alındı. Toplantıda, yatırımcı kuruluşlar ve bölge müdürlüklerince yürütülen çalışmalar ile projelerin gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde devam eden kamu yatırımları, planlanan projeler ile yatırımcı kuruluşlar ve bölge müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Projelerin mevcut durumu, gerçekleşme oranları ve sahadaki çalışmalar kurul üyeleriyle değerlendirildi.

Vali Eldivan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti. Sahadaki çalışmaların yakından takip edilmesini ve karşılaşılabilecek sorunlara kurumlar arası koordinasyon içerisinde hızlı çözümler üretilmesini isteyen Vali Eldivan, projelerin Bayburt'un kalkınmasına ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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