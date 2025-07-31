5 Ağustos'ta Yüksek Askeri Şura Toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şüra toplantısı 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürmekte olan operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerine dair bilgilendirmede bulunan Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

"Suriye Harekat Alanlarında toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir"

Hudut güvenliği faaliyetleri hakkında da açıklamalarda bulunan Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalanmış, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. Suriye Harekat Alanlarında gerçekleştirilen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 305 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"İsrail, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar vermektedir"

İsrail'e karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar vermektedir. İsrail'in saldırganlığına, Gazze'de yaşattığı insani felakete ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak teşebbüslerine karşı gecikmeksizin uluslararası toplum nezdinde bağlayıcı önlemler alınmalıdır. İnsanlık krizine dönüşen Filistin meselesinin uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözümü için öncelik, İsrail'in keyfi saldırılarına son vermesi, Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin vermesi ve bir an önce kalıcı ateşkesin tesis edilmesidir" açıklamasında bulundu.

Yüksek Askeri Şüra toplantısı 5 Ağustos'ta icra edilecek

Bu sene gerçekleştirilmesi planlanan Yüksek Askeri Şura hakkında konuşan Aktürk şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şüra toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şüra kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2 Mehmetçiğin şehit olması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Pençe Kilit bölgesinde 12 askerin şehit olması

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine de "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

Güler'in, ABD Büyükelçisi'ni kabulü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack'ı kabulüne ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi imkanları ele alınmıştır."

Suriye'deki son durum

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şu bilgileri paylaştı:

"10 Mart'ta Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yılsonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.

Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir." - ANKARA