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2025 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirme Toplantısı Aydın Devlet Hastanesi'nde Gerçekleştirildi

2025 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirme Toplantısı Aydın Devlet Hastanesi'nde Gerçekleştirildi
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Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan toplantıda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için hasta memnuniyeti ve hizmet verimliliği gibi konular görüşüldü. 2025 yılı hedefleri belirlendi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde 2025 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, hasta memnuniyeti, hizmet verimliliği ve çalışan motivasyonu gibi konular yer aldı. Hastane yöneticileri, sağlıkta kaliteyi yükseltmeye yönelik 2025 yılı için belirlenen hedefler hakkında bilgiler sunarken, yataklı servis sorumlusu personelleri de kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaştı. Toplantı sonunda, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar konusunda ortak bir kararlılık ifade edilerek, sağlıkta kalite ve verimliliğin artırılması için hep birlikte çalışılacağının altı çizildi.

Toplantıya, hastane yöneticileri ile yataklı servis sorumlusu personelinin katılımı sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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