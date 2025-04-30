2025 Aile Yılı Kapsamında Roman Vatandaşlarla Toplantı Düzenlendi

Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında Besni'de ikamet eden roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi doğrultusunda, ailenin korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplumun sosyal yapısını desteklemek ve Roman vatandaşların sosyal uyumunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çeşitli bilgilendirici eğitimler verildi.

Program kapsamında, Sosyal Çalışmacı Hacer Uçar tarafından "Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele", Psikolog Berat Karaaslan tarafından "Otizm spektrum bozukluğu", Diyetisyen Yaren Özer tarafından ise "Sağlıklı beslenme" konularında farkındalık ve bilgilendirme sunumları yapıldı.

Etkinlikte ailelere yönelik sosyal riskler konusunda bilinç kazandırmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak hedeflendi. - ADIYAMAN