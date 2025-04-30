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2025 Aile Yılı Kapsamında Roman Vatandaşlarla Toplantı Düzenlendi

2025 Aile Yılı Kapsamında Roman Vatandaşlarla Toplantı Düzenlendi
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Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlediği etkinlikte Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Ailelerin korunması, sosyal uyumun artırılması ve çeşitli bilgilendirici eğitimlerin verildiği programda, sosyal riskler konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında Besni'de ikamet eden roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi doğrultusunda, ailenin korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplumun sosyal yapısını desteklemek ve Roman vatandaşların sosyal uyumunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çeşitli bilgilendirici eğitimler verildi.

Program kapsamında, Sosyal Çalışmacı Hacer Uçar tarafından "Erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele", Psikolog Berat Karaaslan tarafından "Otizm spektrum bozukluğu", Diyetisyen Yaren Özer tarafından ise "Sağlıklı beslenme" konularında farkındalık ve bilgilendirme sunumları yapıldı.

Etkinlikte ailelere yönelik sosyal riskler konusunda bilinç kazandırmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak hedeflendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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