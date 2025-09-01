2025-2026 Adli Yılı Muğla'da Başladı

2025-2026 adli yılı, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle başladı. Başsavcı, Komisyon Başkanı ve Baro Başkanı konuşmalarında adaletin toplumsal hayat için taşıdığı önemi vurguladı.

2025-2026 adli yılı, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Program, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Barosu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Her yeni adli yıl bizlere adaletin terazisini hakkıyla taşımak, milletimizin güvenini korumak ve hukuk devletimizin temelini daha da güçlendirmek için yeni bir sorumluluk yüklemektedir. Geride bıraktığımız yıllar; salgın hastalıklar, depremler, yangınlar, seller gibi büyük felaketler milletimizi derinden yaraladı. Nice canlarımızı kaybettik. Nice yuvalarımız yıkıldı. Ancak bizler küllerinden yeniden doğan aziz milletin mensupları olarak, yeniden yeşerecek ormanlara, yeniden yeşerecek umutlara inanıyoruz. Adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyor, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren tüm meslektaşlarıma başarılar temenni ediyorum" dedi.

"Adalet milletin temeli, milletin ise vicdanıdır"

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ise, "Adalet milletin temeli, milletin ise vicdanıdır. Bizler bu vicdanı temsil etme gibi ağır bir sorumluluğun emanetçisiyiz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sadece anayasamızın değil, huzurun ve barışın da güvencesidir. Yargı organlarının; görevlerini hukuk devleti ilkelerine uygun şekilde ve insan haklarına saygılı bir anlayışla yerine getirmesi en temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Muğla Baro Başkanı Levent Akgün de yaptığı konuşmada yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek, avukatlık mesleğinin zorluklarına değindi. - MUĞLA