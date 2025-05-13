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2024-2025 Umre Sezonu İçin İstişare Toplantısı Düzenlendi

2024-2025 Umre Sezonu İçin İstişare Toplantısı Düzenlendi
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında, 2024-2025 Umre sezonunda görev yapacak personelin ihtiyaçları ve sorunları masaya yatırıldı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, vatandaşlara en iyi rehberliği sağlamak için hazırlıkların başladığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 2024-2025 Umre sezonunda il ve ilçelerde grup toplayan personele yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Şube Müdürü Memetnuri Durdu ile birlikte Afyonkarahisar genelinde umre organizasyonlarında görev alan din görevlileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, 2024-2025 Umre dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, bu kutsal yolculukta vatandaşlara en iyi şekilde rehberlik etmenin önemine dikkat çekerek, yeni dönem olan 2025-2026 Umre sezonuna yönelik hazırlıkların şimdiden başladığını belirtti.

Toplantıda ayrıca, önceki dönemlerde yaşanan sorunlar masaya yatırılarak, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri istişare edildi. Vatandaş memnuniyetini artırmak ve karşılaşılan problemlerin en aza indirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunulan toplantı verimli bir şekilde tamamlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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