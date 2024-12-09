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2023-2024 Umre Sezonunda En Çok Umre Yolcusu Gönderen İlçe Emet

2023-2024 Umre Sezonunda En Çok Umre Yolcusu Gönderen İlçe Emet
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, 2023-2024 umre sezonunda Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek umreci gönderen ilçe Emet oldu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Emet'te din görevlileri ile bir araya gelerek teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına göre 2023-2024 umre sezonunda nüfusuna oranla Türkiye genelinde en çok umre yolcusu çıkaran ilçe Emet oldu.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan bu vesileyle Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Emet'te görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi. Genel Müdür Bircan, programda nüfusuna oranla en çok umreci çıkardıkları için Emetli vatandaşlara, din görevlilerine, il ve ilçe müftülerine teşekkür etti.

Programa din görevlileri ve çevre ilçe müftülerinin yanı sıra, İl Müftüsü İrfan Açık, İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu ve Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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