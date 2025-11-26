20. Yıldönümünde Denetimli Serbestlik Konferansı Düzenlendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesi işbirliği ile 'Türk Ceza Adalet Sisteminde 20.Yılında Denetimli Serbestlik' başlıklı konferans düzenlendi.

Türkiye'de ceza adalet sisteminde köklü bir dönüşümün öncüsü olan Denetimli Serbestlik sistemi, 20'nci yılını geride bıraktı. 20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile uygulamalar, insan odaklı ve onarıcı adalet anlayışıyla ceza infaz sistemine yeni bir boyut kazandırdı. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir konferans gerçekleştirildi.

"Eğitim ve araştırma yapmanın yanı sıra farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz"

Açılış konuşması yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Denetimli Serbestlik uygulamalarının önemine dikkat çekerek, "Üniversite olarak sadece eğitim ve araştırma yapmanın yanı sıra farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün burada değerli akademisyenlerimizle Denetimli Serbestlik sistemini değerlendireceğiz. Denetimli serbestlik uygulamalarında yaşanan gelişmeler, sorunlar ve çözümleri değerlendireceğiz. Akademisyenlerimizin katkılarıyla gerçekleşecek konferansımızın paydaşlarımıza ve tüm öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

"Denetimli Serbestlik, 2005 yılında hukuki temellerine kavuşmuştur"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Türk Ceza Adalet Sistemi'nde modern ve insan odaklı olan Denetimli Serbestlik uygulamalarını 20'nci yılına ulaştırmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Denetimli Serbestlik sistemimiz, 2005 yılında yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Kanunuyla hukuki temellerine kavuşmuştur. Bu 20 yıllık süreç, denetimli serbestliğin Türk hukuk sistemi içerisindeki yerini sağlamlaştırdığı, uygulama alanını genişlettiği ve profesyonel bir yapıya kavuştuğu bir dönüşüm hikayesidir" diye konuştu.

"Erken tahliye aracı değil, sosyal bir rehabilitasyon sistemi"

Başsavcı Karakülah, Denetimli Serbestlik sisteminin sadece bir infaz yöntemi ya da erken tahliye aracı olmadığını vurguladı. Ceza hukuku yaptırımlarının bireyselleştirilmesi ilkesini hayata geçiren, onarıcı adalet anlayışını ön plana çıkaran, sosyal bir rehabilitasyon sistem olduğunu dile getiren Başsavcı Karakülah, Denetimli Serbestlik uygulamalarının akademik ve adli açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmesinin uygulama birliğini güçlendirmeye ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

"Adalet sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda iyileştirmek ve fırsat vermektir"

Konuşmasının devamında öğrencilere de seslenen Başsavcı Karakülah, sözlerine şöyle devam etti:

"Denetimli Serbestliğin geleceği; daha fazla uzmanlaşma, elektronik takip sistemlerinin daha etkin kullanımı, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü iş birlikleri ve en önemlisi, onarıcı adalet felsefesinin sistemin tüm kılcallarına nüfuz etmesiyle şekillenecektir. Değerli hukuk öğrencileri, sizler geleceğin hakim, savcı ve avukatları olarak, bu modern infaz rejimini sadece kanun maddelerinden ibaret görmemelisiniz. Kanunların arkasındaki insan odaklı felsefeyi de benimsemelisiniz. Unutmayınız ki, adalet sadece cezalandırmak değil, aynı zamanda iyileştirmek ve fırsat vermektir."

Konferansa katkı sağlayan akademisyenlere plaket takdimi yapıldı

Program, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya'nın moderatörlüğünde sunumlar ile devam etti. TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinden Prof Dr. Olgun Değirmenci, "Genel Hatları ile 5275 Sayılı Kanunda Düzenlenen Denetimli Serbestlik Kurumu" başlığıyla; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Hakan A. Yavuz, "Dünü, Bugünü ve Yarınıyla Türkiye'de Denetimli Serbestlik" başlığıyla; ESOGÜ Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumak, "Türk Ceza Adaleti Sisteminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Denetimli Serbestlik Hizmetleri" başlığıyla konferansta sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Vali Yardımcıları Yakup Güney ve Adem Keleş tarafından konferansa katkı sağlayan akademisyenlere plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR