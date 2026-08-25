20 Yıllık Hayal Gerçek Oldu: El Yapımı Arazi Aracı

Aslen Sivaslı olan ve İstanbul'da yaşayan Salih Demir 20 yıl önce hayalini kurduğu el yapımı arazi aracını tamamladı. Köyde ulaşımını tasarladığı araçla sağlayan Demir, "Aracımızın şasesi, kaplaması, iskeleti her şeyi kendi emeğim. Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez" dedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent köyünde doğup büyüyen Salih Demir, lise yıllarında araştırma yaparken gördüğü araçlardan etkilendi. Yaklaşık 20 yıl önce el emeği bir araç yapmak isteyen Demir, o yıllarda imkan bulamadı. Şimdilerde İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Salih Demir, yıllar önce hayalini kurduğu aracı yapmaya karar verdi. Motor ve tekerlek gibi aksamları temin eden Demir, aracın şase, kaporta ve donanımlarını tamamladı. 20 yıllık hayalini gerçekleştiren Salih Demir, 45 kilometre hıza çıkabilen aracı doğduğu köyde kullanmaya başladı.

"Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez"

El yapımı araçlara karşı ilgi duyduğunu ifade eden Salih Demir (36), "Lise yıllarımda ödevim için araştırma yaparken denk geldiğim el yapımı araçlar çok hoşuma gitti. Ben de yapmak istedim. O zamanlar vakit anlamında uygun olmadığım için şimdi yapmak nasip oldu. Aracımızın şasesi, kaplaması, iskeleti her şeyi kendi emeğim. Bu arabaya binmek benim için paha biçilmez" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı