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20 yaşındaki genç kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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20 yaşındaki genç kansere yenik düştü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç iki yıldır savaştığı kansere yenik düştü.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki genç iki yıldır savaştığı kansere yenik düştü.

Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan Emre Sağır, 2 yıl önce rahatsızlığı nedeni ile gittiği hastanede nazofarenks kanseri olduğunu öğrendi. 2 yıldır tedavi gören Emre Sağır isimli genç, dün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sağır, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

20 yaşındaki genç kansere yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazofarenks Kanseri, Sakarya, Yerel, Haberler

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