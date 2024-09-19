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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında dur ihtarına uymayan bir motosikletin çarptığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (27), şehit oldu ve memleketi Sakarya'da cenaze töreniyle defnedildi. Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin cenaze namazını imam olan amcası kıldırdı. Yaklaşık 20 gün önce sözlendiği öğrenilen Çangır, evlilik hazırlıkları yapıyordu.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması neticesinde şehit olan ve yaklaşık 20 günlük sözlü olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (27), memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazı ise imam olan amcası tarafından kıldırıldı.

Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde dün saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenilen A.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan jandarma personeli Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çangır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın şehadet haberi, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde yaşayan babası Turgut ile annesi Asiye Çangır'a verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Şehit Çangır'ın naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı teslim alınarak konvoy eşliğinde Sakarya'ya getirildi.

Cenaze namazını amcası kıldırdı

Şehit için Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Çangır'ın babası ve 2 erkek kardeşi ile birlikte diğer yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, öğle namazını müteakip amcası tarafından kılınan cenaze namazının ardından dualarla Akyazı Merkez Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Düğün hazırlıkları yapıyordu

3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Mehmet Fatih Çangır'ın yaklaşık 20 gün önce sözlendiği ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Çangır'ın görev yaptığı Ordu'da evlilik için evine eşyalarını da yerleştirdiği öğrenildi.

Ortaya çıkan görüntüleri yürek dağladı

Öte yandan, Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın asker ocağında, Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' yazdığı şiiri okurken ortaya çıkan görüntüleri de duygulandırdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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