Mersin Edebiyat Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini 'Yenileşmeler' temasıyla gerçekleştirdiği 'Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'nde; İçel Sanat Kulübü 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü, Mersin Sanat Edebiyat Derneği İlyas Halil Öykü Ödülü, 3. Mersin Roman Ödülü ve Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin kategorilerinin ödülleri sahiplerini buldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle verildi.

Prof Dr. Faik Kanatlı, Aydan Yalçın, Nalan Çelik, Erdal Dalgıç ve Baha Sadık Akıner'den oluşan seçici kurulun yer aldığı İçel Sanat Kulübü 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü'nün birincisi İzmir'den katılan Ersan Kaan Erçelik oldu. Nursel Duruel, Ali F. Bilir, Gülseren Engin Ünsün, Orhan Özdemir ve Remzi Karabulut'un yer aldığı Mersin Sanat Edebiyat Derneği seçici kurul üyeleri İlyas Halil Öykü Ödülü'ne gazeteci-yazar Abidin Yağmur'un öykü dosyasını birinciliğe layık gördü. Barış İnce, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı ve Hisayet Karakuş'un yer aldığı 3. Mersin Roman Ödülü seçici kurulu ise, Yaşar Bedri Özdemir'in yazmış olduğu eseri birinci olarak seçerken, Fatma Saadet Bilir, Rüştü Aydın ve Mehmet Ali Elçin'in yer aldığı seçici kurulu Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin kategorisinde lise öğrencisi Zeynep Bilge Yılmaz'ın eserini birinciliğe değer buldu.

Etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ve çok sayıda sanatsever katıldı.

GÖKAYAZ: "KÜLTÜR VE SANATA OLAN DESTEKLERİMİZ BUGÜN OLDUĞU GİBİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz törende yaptığı konuşmasında, 4 kategoride yarışan ve dereceye girmeye hak kazanan eser sahiplerine ödüllerini takdim ettiklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın her zaman yanında olduklarını belirten Gökayaz, "11-12-13-14 Ocak tarihlerinde 2'ncisini düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'ne tüm edebiyatseverleri bekliyoruz. Konuk ülke olarak Fransa'nın yer alacağı bu festivalde söyleşilerden konferanslara, dinletilerden sergilere kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve sanatla ilgili bu çabalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da kıymetli sanatseverlerimizin desteği ile artarak devam edecek" diyerek, etkinliğe destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

YAĞMUR: "3 BÖLÜMDEN OLUŞAN HİKaYEM, 100 SENELİK BİR DOKÜMANIN BİRİKİMİ"

Mersin Sanat Edebiyat Derneği İlyas Halil Öykü Ödülü'nün birincisi gazeteci-yazar Abidin Yağmur, yazdığı eserinde; tütün kaçakçılarının yaptığı yolculuğu kaleme aldığını söyledi. Hikayesinin önce film senaryosu olarak düşünüldüğünü ancak yüksek maliyet sebebiyle eserini senaryodan hikayeye çevirmek zorunda kaldığını belirten Yağmur, eserinde babasının hayat hikayesinden esinlendiğini dile getirdi. Yağmur, "Hikaye uzun yıllar bekledi. Hikayenin 2'nci bölümünü Türk Edebiyat Vakfı'nın 'Bana Dağları Anlat' roman yarışmasına gönderdim. Birinci bölümünü de öğrencim yarışmaya gönderdi. Üçüncü bölüm 'Kırık Düğme'yi de bitirmek üzereyim. Bu hikaye bir üçlemeden oluşuyor. Trabzon muhacirlik tarihinin, Milli Mücadele tarihinin ve Müslüman bir gencin Rum kızına olan aşkının peşinden Yunanistan'a gitmesi ve orada yaşadıklarını içeriyor" diyerek, hikayesinin 100 senelik bir dokümanın birikimi olduğunu aktardı.

ERÇELİK: "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FARKINI ORTAYA KOYMUŞ"

Kendisinin 9 kitabı olduğunu ve bunun yedisinin şiir kitabı olduğunu dile getiren İçel Sanat Kulübü 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü birincisi Ersan Kaan Erçelik, şiir dosyasını yarışmaya göndermeden önce üzerinde çok çalıştığını dile getirerek, "Tabii ki seçici kurulun takdiri fakat ben elimden gelenin en iyisini hazırlamaya çalıştım. İçel Sanat Kulübü'ne ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri çok güzel ağırladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte düzenlediği kültür ve sanat faaliyetlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erçelik, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası olarak bu festivali düzenlemesi, bizleri davet etmesi ve ağırlaması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ben, belediyelerin bu tür etkinlikleri desteklemesi gerektiğini düşünüyorum ama Mersin Büyükşehir Belediyesi burada farkını ortaya koymuş" dedi.

ÖĞÜT: "MERSİN'E GELEREK HEM ŞEHRİ HEM DE BURANIN SANATSEVER İNSANLARINI TANIMIŞ OLDUK"

İçel Sanat Kulübü 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü ikincisi Fatih Öğüt, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kültür ve sanata olan desteklerinden son derece memnun olduğunu belirtti. Samsun'dan Mersin'e ödülünü almak için geldiğini kaydeden Öğüt, "Hem Mersin'i hem de Mersin'in sanatsever insanlarını tanımış olduk. Basılı olan bir öykü kitabım var. Şiirlerim de daha çok hem yerel hem ulusal dergilerde yayınlanıyordu ama bu ödülü almak benim için bir başka kıvanç kaynağı oldu. Öncelikle seçici kurul üyelerinin, estetik yönden kendini tamamlamış şiiri görebilmesi ve fark edebilmesi çok önemli. Bu bakımdan çok değerli" diye konuştu.

Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin ödülünün birincisi 15 yaşındaki Zeynep Bilge Yılmaz da hikayesini yazarken ailesinin başına gelmiş bir olaydan esinlendiğini belirterek, "Ödül almayı çok beklemiyordum ama çok mutlu oldum. Başvuruyu son gün yapmıştım. Ailemi, okulumu, öğretmenlerimi gururlandırmak beni çok mutlu etti. Tek bildiğim şey bütün hedeflerimden vazgeçmeyip her zaman devam edeceğim. Bütün yarışmalara 'Kazanacağım' deyip başvurmaya devam edeceğim" dedi.