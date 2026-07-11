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15 Temmuz'un 10'uncu yılı anısına Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandırıldı

15 Temmuz'un 10'uncu yılı anısına Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandırıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandırıldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleşti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz'un 10'uncu yılında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan sosyal medya paylaşımında ise "Çanakkale Boğazı'nın üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız; bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin ve milletimizin sarsılmaz iradesinin simgesi olarak gururla yükseldi. İrade Bizim Zafer Bizim" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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