Ankara'da 19 Mayıs, Gençlik Parkı'nda Edis Konseri, Güvenpark'ta Seğmen Gösterisi ile Kutlandı - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 'Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Edis Görgülü'yü Gençlik Parkı'nda on binlerce Başkentli ile buluşturan ABB'nin Güvenpark'ta düzenlediği Seğmen gösterisi de halkın ilgisini gördü.

Ankara'da, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutladı. 'Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs'ta ünlü sanatçı Edis Görgülü'yü Başkentlilerle buluşturdu.

GENÇLİK PARKI DOLDU

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı'nda ücretsiz olarak düzenlediği Edis konserini on binlerce vatandaş izledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da sahne almaktan gurur duyduğunu ifade eden Edis Görgülü, "Ankara'da tekrardan çok güzel bir buluşmayı daha gerçekleştiriyoruz. Mansur Başkana teşekkür ederim çünkü ikinci defa çok özel bir günde bizi buluşturdu. Ankaralılarla hep özel günlerde buluşuyoruz. Çok keyifliyim, çok heyecanlıyım" dedi.

Serin havaya aldırış etmeyen on binlerce Başkentli, Edis'in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Merve Özkan: "Heyecanlıyız, saatler öncesinde konser için geldik. Üşüyoruz ama Edis'i de çok seviyoruz."

-Bekircan Sözeri: "Bu güzel günü bize yaşattığı için Mansur Yavaş'a teşekkür ederim. Edis'i zaten çok seviyoruz."

-Elif Ebil: "Böyle bir eğlence ve organizasyon düzenlediği için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Onun sayesinde pandemiden sonra güzel bir konsere katıldık."

-Meriç Nailoğlu: "Herkesin bayramı kutlu olsun, çok heyecanlıyım."

-Nezaket Çapraz: "Kızım Edis'in çok büyük bir hayranı. Bugünü bize yaşattıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz."

-Kardelen Tüzüner: "Edis'i çok seviyoruz. Onun şarkılarıyla dans edip eğleniyoruz. Büyükşehir Belediyesine bize bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz."

-Yusuf Laleli: "Böyle dertli, sıkıntılı günlerde gençleri düşündüğü için başta Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var Başkanımız, yüzümüzü güldürüyor."

-Ceren Yücel: "Edis konseri için çok heyecanlıyız. Mansur Başkana çok teşekkür ediyoruz, nice bayramlar."

-Hiranur Halıcıoğlu: "Çok heyecanlıyım, ilk defa Edis konserine geliyorum. Mansur Başkana çok teşekkür ederim."

-Çiğdem Güden: "Burada olmaktan çok mutluyum, Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz."

-Derya Çakın: "Kalabalık bir ortam var, çok mutluyuz ve heyecanlıyız."

GÜVENPARK'TA SEĞMENLİ KUTLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Başkent'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Kent Orkestrası'nın Kızılay Güvenpark'ta verdiği konserin ardından Ankara Kulübü Derneği Seğmenleri ise bir gösteri yaptı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve seğmenlerle birlikte oynadığı 19 Mayıs'ta, 7'den 70'e vatandaşlarla olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Başkanımız Mansur Yavaş'ın yönetimindeki ABB ve Ankara Seğmenler Kulübü Derneği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuk, genç ve yetişkin seğmenlerimiz ve zabıtalarımızla birlikte milli bayram coşkusu yaşadık. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

"Gençlik Haftası"nda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Osmanlı Aile Yaşam Merkezi de çocuklar ve gençleri bir araya getirdi. Şiir dinletisinden halk oyunlarına, müzik dinletisinden karate ve jimnastik gösterisine kadar Osmanlı Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar ve gençler hünerlerini sergiledi. ABB'nin katkılarıyla ve Ankara Sanat Merkezi'nin organizasyonuyla Ankara Halk Oyunları Dernekleri ile Türk Halk Dansları Günü Platformu da Anıtkabir'i ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.