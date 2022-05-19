19 Mayıs resim sergisi ile kutlandı - Haberler

Çankırı'da, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde açılan 'Ata'nın İzinde Gençlik Resim Sergisi' vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Çankırı'da, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde 'Ata'nın İzinde Gençlik Resim Sergisi' açıldı. Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinde açılan sergiye Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Kendir, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin çizdiği resimler büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehtap Meydaneri, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün Selahattin inal Güzel Sanatlar Lisesi olarak 10. sınıf öğrencilerimizle birlikte görsel sanatlar öğretmenimiz Zekeriya Harmanda yönetiminde sergimizle sizlerleyiz" dedi.

Sergide 40 eserin olduğunu da belirten Meydaneri, "Bugün burada sulu boyadan oluşan toplamda 40 eserimiz var. Öğrencilerimi ve onlara destek olan öğretmenlerimizi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sergiye katılan Çankırı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlken Kendir ise, "Son zamanlarda adını projelerle duyuran Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisemizin bugün yine güzel bir etkinliğe imzasını atacak sergimizi hep birlikte açacağız. Bu anlamlı günde bu anlamlı sergiyi sizlerle birlikte açmaktan dolayı kıvanç duyuyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel