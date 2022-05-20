19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kırşehir'de Ceylan Ertem Konseri - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kırşehir Belediyesi'nin organize ettiği Gençlik Haftası Gençlik Şöleni kapsamında Cacabey Meydanı'nda saat 20: 30'da başlayan Ceylan Ertem Konseri gençlerin yoğun katılımıyla düzenlendi.

Gençlik Haftası Gençlik Şöleni kapsamında Cacabey Meydanı'nda saat 20: 30'da başlayan Ceylan Ertem Konseri vatandaşların katılımıyla düzenlendi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'la birlikte katıldığı konserde gençlere hitaben bir konuşma yaptı.

Ekicioğlu, "103 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu topraklarını işgal ve zulümden kurtarmak ve tam bağımsız, özgür bir ülke kurmak idealiyle Samsun'a çıkışı ulusumuzun kaderini değiştiren, yolumuzu aydınlatan tarihi bir başlangıçtır.

19 Mayıs 1919 ile başlayan bu tarihi seyirde toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen ulusumuz, kendi kaderini eline almış ve "Ya istiklal ya ölüm" şiarıyla varoluş mücadelesini başlatmıştır.

"ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞI KURTULUŞUN BAŞLANGICIDIR"

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı kurtuluşun başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle bu günü bayram ilan etmiş ve Ulu Önderimiz 19 Mayıs Bayramını da Türk gençliğine armağan etmiştir.

Bu bayramın Atatürk tarafından armağan edildiği geleceğimiz ve umudumuz olan gençlerimizin bağımsızlığa, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine ve 19 Mayıs ruhuna her zamankinden daha fazla sahip çıkacağına inancımız tamdır.

"BİZLERE BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ ARMAĞAN EDEN ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN KAHRAMANLARINI SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Bu duygu ve düşüncelerle, böylesine anlamlı günde başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsız Türkiye'yi armağan eden Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum."