19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bursa Valiliği, '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın semalarımızda dalgalanmasını, minarelerimizden ezan seslerinin yankılanmasını; canlarını vatan, millet ve bayrak uğruna feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Aziz vatanımız bizlere onların emanetidir. Bu emanetin kıymetini bilmek, onu korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin asli vazifesidir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıldı. Hayatta olan tüm gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu ömürler dilenirken, şehitlik anıtına çelenk sunuldu.

Vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaretle mücadele eden, fedakarlıklarıyla destanlar yazan kahraman gazilerin '19 Eylül Gaziler Günü'nü büyük bir onur ve gururla idrak ettiklerini belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilmesinin yıl dönümü olarak da anlam kazanan bu özel gün; milletimizin kahraman evlatlarına duyduğu şükran ve vefanın en güçlü ifadesidir. Tarih boyunca Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a, 15 Temmuz destanına kadar vatan uğruna canını hiçe sayan aziz milletimiz; bağımsızlık ve hürriyet yolunda şehit ve gazi olmayı her zaman büyük bir şeref ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Şehit ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve vatanperverlik, bizlere daima yol gösteren birer ilham kaynağıdır. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın semalarımızda dalgalanmasını, minarelerimizden ezan seslerinin yankılanmasını; canlarını vatan, millet ve bayrak uğruna feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Aziz vatanımız bizlere onların emanetidir. Bu emanetin kıymetini bilmek, onu korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin asli vazifesidir" diye konuştu. - BURSA