170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Üçpınar köyünde bulunan 170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda.

Günümüze sağlam bir şekilde gelen Abrenk Kilisesi, giriş kapısındaki bilgiye göre 1854 yılında inşa edilmiş. Mimari açıdan dikkat çeken Abrenk Kilisesi'nin defineciler tarafından yıkılan bir dikili taşın dışında, sağlam kalan iki dikili taşı ve bir şapeli bulunuyor.

Erzincan'ın gezilecek yerleri arasındaki kilise günümüzde artık tanınmaz halde.