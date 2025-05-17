17 Yaşındaki Hastaya Uçak Ambulans Desteği

17 Yaşındaki Hastaya Uçak Ambulans Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölümcül kalp ritim bozukluğu tanısı konulan 17 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçak desteğiyle Ankara'ya sevk edildi. İlk müdahale Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

Ölümcül kalp ritim bozukluğu tanısı konulan 17 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçak desteğiyle Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ölümcül kalp ritim bozukluğu (Dilate Kardiyomiyopati) tanısıyla başvuran 17 yaşındaki bir hasta, burada yapılan ilk müdahale ve tedavilerin ardından Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, genç hastanın durumunun ilk etapta kontrol altına alındığı, ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin ise Ankara'da sürdürüleceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

Kerem cephesinden Galatasaray taraftarına isyan
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Yeni torba kanunu teklifi TBMM'de! Cumhurbaşkanı'na TSK için dikkat çeken yetki

TSK'da değişiklik sinyali! Cumhurbaşkanı'na yeni yetki geliyor
Ev sahibi, 11 yıldır aranan kişinin cesedini kiracısının evindeki buzdolabında buldu

Çilingirle girdi, dehşetle karşılaştı! Buzdolabından parça parça çıktı
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.