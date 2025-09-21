16 Yaşındaki Genç, Motosiklet Ehliyetini Aldıktan Sonra Trafik Polisiyle Sevincini Paylaştı

Haberler

Haberler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki Mert Enes Çetiner, kargo şubesinden motosiklet ehliyetini aldıktan sonra, sevinçle motosikletli trafik polisiyle buluşarak mutluluğunu paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargo şubesinden motosiklet ehliyetini teslim alan 16 yaşındaki çocuk, sevincini şubenin önünde uygulama yapan motosikletli trafik polisiyle paylaştı.

Manavgat'ta 16 yaşını doldurarak 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabileceği ehliyetini almaya hak kazanan Mert Enes Çetiner, kargo şubesinden ehliyetini teslim aldı. Ehliyetin içerisinde bulunduğu zarfı görevliden teslim alan Çetiner, sevinçle şubeden çıkarak zarfı şube önünde uygulama yapmakta olan motosikletli polis memuruna verdi ve sevincini onunla paylaştı.

Sevincini trafik polisi ile paylaştı

Trafik polisi Çetiner'e ehliyetini güle güle, kazasız belasız kullanmasını dilerken, ehliyet aldığı için çok sevinçli olduğunu belirten Mert Enes Çetiner, "Çok güzel bir duygu. Bundan sonra trafik polisi ağabeylerimle aramız çok iyi olacak" dedi. Çetiner, ehliyetini cüzdanına yerleştirdikten sonra kaskını başına taktı ve motosikletine binerek uzaklaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
