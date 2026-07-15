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Erzurum'da şehit yakını kadınların 200 sanat eseri sergilendi

Erzurum'da şehit yakını kadınların 200 sanat eseri sergilendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı programı kapsamında Erzurum'da 25 şehit yakını kadının hazırladığı 200 çini, tezhip ve ebru eseri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çifte Minareli Medrese'de sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında Erzurum'da şehit yakını kadınların hazırladığı 200 çini, tezhip ve ebru eseri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çifte Minareli Medrese'de sergilendi.

Program kapsamında eğitim alan 25 şehit yakını kadının hazırladığı 200 eser, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Erzurum Valisi Aydın Baruş da sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehit yakınları ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle şehit yakını kadınlarımız birbirinden değerli eserler ortaya koydu. 200 eserin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de sergilenmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Şehit yakını kadınlar da sanatla buluşmanın kendilerine huzur verdiğini, duygu ve özlemlerini eserlerine yansıttıklarını ifade ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sergi, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhunu sanatın birleştirici gücüyle buluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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