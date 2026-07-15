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Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması

Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz anması
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Program, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın Şehitler Abidesi'nin karşısında yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi'nde yer alan camide şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kürşat Albayrak, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Paul Crawford, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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