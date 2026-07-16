Kastamonu'da 15 Temmuz Gecesi Duygu Dolu Anlar: Tüm Camilerde Eş Zamanlı Sela Okundu

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu'daki tüm camilerde eş zamanlı sela okundu. Nasrullah Kadı Camii'nden yükselen sela sesi vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kastamonu genelindeki tüm camilerde saat 00.13'te eş zamanlı sela okundu. Nasrullah Meydanı'nda bulunan tarihi Nasrullah Kadı Camii'nden yükselen sela vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meydanda toplanan vatandaşlar sela sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

Irak'ın Kerkük kentinden geldiği Kastamonu'da 15 yıldır yaşayan İsra Alwandawi, sela okunacağı saati özellikle bekleyerek Nasrullah Meydanı'na geldiğini söyledi. 15 Temmuz gecesinin unutulmaması gerektiğini belirten Alwandawi, "Burada olmamın sebebi çok duygusal bir anlam taşıyor. Bilerek bu saatte meydana geldim. Sela okunmasına şahit olmak istedim. Bu geceyi unutmayacağız. En üzücü gün olduğu için burada olmak istedim" dedi.

Sela okunurken büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını ifade eden Alwandawi, "Anlatılmaz bir şey, çok duygusaldı. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. İnsan kendini ağlamamak için zor tutuyor. Ben bile zor tuttum kendimi. Buraya geldim. Sela okunurken ben bile çok duygulandım" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı