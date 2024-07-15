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Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Niğde'deki Şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Halisdemir'in kabrine gelenler, duygusal anlar yaşıyor ve şehitlerin mekanını cennet eylemeyi diliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

İstanbul'dan gelerek Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret eden ve darbe girişiminden 1 yıl sonra doğan oğluna Ömer Halis ismini veren Tuncay Demir Halisdemir'in adını yaşatmak istediklerini söyledi.

Kocaeli'den Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek içni gelen Nedim Özkaraaslan ise Gaziantep'e giderken çocuklarını Halisdemir'in kabrine getirmek ve dua etmek istediğini söyledi.

Malatya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in ziyaret etmek için gelen Fulya Akmeşe ise duygusal anlar yaşadı. Akmeşe, "Ağlamam lazım ama bir Ömer giderse binlerce Ömer gelir. Duygusal olmak istemiyorum ama çok farklı bir duygu. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 15 Temmuz'da vatandaşımız tankı, tüfeği olmadan kıyafetiyle canını siper etti. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Halisdemir Darbe Girişimi Semih Terzi 15 Temmuz Niğde Yerel Haberler

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