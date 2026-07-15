Düzce Üniversitesi'nde 15 Temmuz Paneli

Düzce Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "İrade Bizim Zafer Bizim" temalı " Edebiyat, Anlatılar ve Manevi Değerler Işığında 15 Temmuz" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve yoğun ilginin olduğu programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Bugün aramızda bulunan kahraman 15 Temmuz gazilerimizi üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyor; o karanlık gecede ortaya koydukları cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi dolayısıyla kendilerine şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle konuşmasına başladı. 15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin; milli iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destana imza attığını belirten Rektör Sözbir, "O gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, sadece bir zaferin değil; ortak hafızamızın, sarsılmaz inancımızın ve güçlü devlet geleneğimizin de sembolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Dünya toplumlarına ders veren bir destandır"

Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, 15 Temmuz gecesi ülkemizin zor bir sınav yaşadığını ve milletimizin bu sınavı başarıyla verdiğini ifade etti. Demokrasi, milli irade ve toplumsal dayanışmanın önemini ortaya koyan 15 Temmuz'un, dünya toplumlarına ders veren bir destan olduğunun altını çizen Yılmaz, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle andıklarını belirterek gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diledi.

15 Temmuz millet olma göstergesidir

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, "15 Temmuz Hafızasını Taze Tutma Yolu Olarak Mektup" başlıklı konuşmasında, "15 Temmuz millet olma göstergesidir. Ezanların susmayacağının ilanıdır. Mücadelenin imkanla değil, inançla kazanıldığının tescilidir. Ecdadın torunlarına hakkını helal ettiği gündür" şeklinde konuştu.

Panelin diğer konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Genç "Dini, Milli ve Evrensel Duyguların Söylem Aldatmacası: FETÖ Örgütü Örneği" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat süreçlerinden örnekler veren Genç, 15 Temmuz'un farklı bir yapılanma olduğuna işaret etti. FETÖ örgütünün faaliyetlerini tarihten günümüze tahlil eden Genç, örgütün milli ve dini duyguları istismar ettiğini söyleyerek halkı aydınlatmanın ve eleştirel düşünmenin önemi üzerinde durdu.

Panelin bir diğer konuşmacısı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Işığında 15 Temmuz Ruhu" adlı konuşmasında, 15 Temmuz'u milletimizin iradesine ve demokrasisine sahip çıkma kararlılığı şeklinde tanımlayarak, Maarif Modeli'nin de bu kararlılığı eğitim yoluyla geleceğe taşıma ve şahsiyet inşa etme çabası olduğunu dile getirdi.

"Bir milleti gerçekte ayakta tutan güç üzerinde yükseldiği değerlerdir"

Program, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Menekşe'nın "FETÖ Eliyle Örselenen Değerlerimiz" konulu konuşmasıyla devam etti. Menekşe, bir milleti gerçekte ayakta tutan gücün üzerinde yükseldiği değerler olduğunu ifade ederek, o karanlık gecenin zihniyetini okuyabilmenin önemine değindi. Asıl meselenin emaneti ehline vermek ve yeniden güven tesis etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Gazilerin gözünden 15 Temmuz

Programda Gazi Vahide Şefkatlioğlu "Şehadet ve Gazilik Perspektifinden 15 Temmuz" adlı konuşmasında, o gece eşini ve bir bacağını kaybettiğini ama yine de vatanını vermediğini dile getirerek 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Gazi Mehmet Özer "15 Temmuz'un Hafızası: Bir Gazinin Anlatımı" konulu konuşmasında, İstanbul'da verdiği mücadeleyi anlatarak ülkemizin birlik olduğu sürece hiçbir zaman yıkılmayacağını belirtti ve bir daha böyle ihanetlerin yaşanmamasını temenni etti.

Gazi Ferhat Gökmen ise, "Bir Gazinin Gözünden 15 Temmuz Gecesi" başlıklı konuşmasında yaşadıklarını duygusal bir anlatımla paylaşırken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Milletimize yapılan ihaneti çarpıcı bir şekilde aktaran Ferhat Gökmen, tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi de şükranla andı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinden mektuplar

Programın son bölümünde ise "15 Temmuz: Kalemden Kalbe, Nesilden Nesile Mektup Çağrısı" kapsamında Düzce Üniversitesi öğrencilerinin kaleme aldıkları; 15 Temmuz'un demokrasi, milli irade, bağımsızlık, toplumsal dayanışma ve milli birlik açısından taşıdığı önemi anlatan mektuplar okundu.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Betül Albayrak, İrem Sude Macit ve Betül Sude Batman 15 Temmuz'un milletimiz için ifade ettiği anlamı, demokrasiye sahip çıkmanın önemini, birlik ve beraberlik ruhunu ve gelecekte karşılaşılabilecek risklere karşı bilinçli olmanın değerini yazdıkları mektuplardaki samimi anlatımlarıyla paylaşırken, bizlere emanet edilen vatanımızı koruma kararlılığını yüksek sesle vurguladılar.

"Edebiyat, Anlatılar ve Manevi Değerler Işığında 15 Temmuz" başlıklı panel, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Aktaş tarafından gerçekleştirilen dua ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı