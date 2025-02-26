15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği'nden Özel'e komutanlar tepkisi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanları hakkında yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Özgür Özel ve onun gibi düşünenler bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Ordu da, komutanları da yalnız değildir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanın bekası ve milletin huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, şanlı tarihi boyunca bağımsızlığın teminatı olan bir ordu olduğunu belirtti. Bu kutlu ordunun şerefli komutanlarını siyasi hesaplar uğruna hedef almanın, tehdit etmenin ve itibarsızlaştırmaya çalışmanın ancak milli iradeye ve devletin bekasına zarar vermek isteyenlerin yapabilecekleri bir davranış olduğunu söyleyen Gündüz, Özgür Özel'in ilk önce şehit cenazesinde gülerek verilen resimlerin izah edilmesi gerektiğini dile getirdi. Gündüz, CHP Genel Başkanı Özel'in Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu ihraç edilen teğmenler üzerinden alenen tehdit ettiğini öne sürerek, "Ne öğrendiğimi biliyorum, günü geldiğinde hesabını soracağım' ifadeleriyle komutanlarımızı hedef alma, vesayetçi davranışlarının bir tezahürü olup, millet iradesine saygısızlığın açık bir göstergesidir. Bu ordu, siyasi hesaplarla yönlendirilecek bir kurum değil. Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli bir ordudur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koymuş, askeri disiplin ve milli güvenlik esaslarına göre hareket eden onurlu isimlerdir. Asılsız ithamlarla hedef göstermek, silahlı kuvvetlerimize ve milletimize yapılmış açık bir saldırıdır. Özgür Özel ve onun gibi düşünenler bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Ordu da, komutanları da yalnız değildir. Bu tür tehditler, Türk milletinin vicdanında asla karşılık bulamayacak. Kara kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlarımızın şahsında tüm kahraman askerlerimizin yanında yer alan ve milli iradeyi hedef alan her türlü girişimin karşısında aziz milletimiz, şehit ve gazi ailelerimiz ile dimdik duracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR