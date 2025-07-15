15 Temmuz Anma Etkinliklerinde Emine Fidan'ın Gurur Dolu Anları

15 Temmuz Anma Etkinliklerinde Emine Fidan'ın Gurur Dolu Anları
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kortej yürüyüşünde, 15 Temmuz gazisi Emine Fidan yine ön saflarda yer aldı. Elektrikli bisikletiyle kortejin önünde yürüyen Fidan, o gece yaşadıklarını anlatarak, gençlere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kortej yürüyüşünde yıllardır olduğu gibi yine 15 Temmuz Gazisi Emine Fidan ön saflarda yer aldı.

Elektrikli bisikletiyle kortejin en önünde yürüyen 67 yaşındaki Emine Fidan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde en önde yer almaktan gurur duyduğunu belirten Fidan, "Bugün de burada olmanın gururunu yaşıyorum, her zaman en ön sırada olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Fidan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Ben darbe gecesinin Nene Hatun'u Emine Fidan. AK Parti'nin kurucularındanım. Darbe gecesinde kurşunların içinden aldı beni gazetecilerle polisler. O gece dehşetti. Allah bir daha o günleri yaşatmasın milletimize, devletimize, ülkemize. Cumhurumuza Allah zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin. Yoksa memleketin ne hale geleceğini düşünemiyorum. Bugün rahatça gezebiliyorsak onun sayesinde. Bazı yanlış kelimeleri kullananlara, bazı yan görüşlüleri Allah hidayete erdirsin. Bizi başka ülkelerle kıyaslatmasın inşallah."

Marmaris halkı tarafından yakından tanınan ve her yıl milli birlik programlarında aktif olarak yer alan Emine Fidan, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak gençlere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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