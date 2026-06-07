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Bez bebeklerle Şerife Bacı'nın hatırası yaşatılıyor

Bez bebeklerle Şerife Bacı'nın hatırası yaşatılıyor
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Şükran Sünnetçi, 14 yıldır yaptığı bez bebeklerle hem Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinen olan Şerife Bacı'nın hatırasını hem de yöresel kültürü yaşatıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Şükran Sünnetçi, 14 yıldır yaptığı bez bebeklerle hem Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinen olan Şerife Bacı'nın hatırasını hem de yöresel kültürü yaşatıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Şükran Sünnetçi, 14 yıl önce bez bebekler yapmaya başladı. Kastamonu'da kültürel bir değere sahip olan bez bebek geleneğini yaşatan Sünnetçi, özelikle Kurtuluş Savaşı sırasında 9 aylık bebeğiyle birlikte cepheye silah taşırken donarak şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı'nın figürünü bez bebeklere işliyor. Şerife Bacı'nın kahramanlığının gelecek kuşaklara aktarılması ve hatırasının yaşatılmasını isteyen Sünnetçi, kıyafetlerinden başörtüsüne kadar bebeklerin her kısmını kendisi hazırlıyor. Yılda yaklaşık 40 bebek yaptığını ifade eden Sünnetçi, yaptığı bebeklerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Bebekleri severek yaptığını dile getiren Şükran Sünnetçi, "2012 yılından beri bu bebeklerle uğraşıyorum. Kendi fikrim. Şerife Bacı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla bu bebekleri yapıyorum. Her yıl yaklaşık 40-50 tane bebek yapıyorum. Biraz zor ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Severek yapıyorum. Eşarplarını pullar kullanarak tülbentten yapıyorum. Elbiselerini yapıyorum. Dokuma önlüklerini yapıyorum, bu önlükler çok eskiden beri kullanılırmış" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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