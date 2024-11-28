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132 Yıllık Geleneğin Lezzeti: Töngül Pide

132 Yıllık Geleneğin Lezzeti: Töngül Pide
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 132 yıldır dededen toruna hizmet veren Töngül Pide fırınında, sabahın erken saatlerinden itibaren lezzetli pideler hazırlanıyor. Coğrafi işaretli bu pide, kıyma, maydanoz ve yumurtanın yanı sıra üzerine tereyağı ve Ödemiş tulumu ile taçlandırılıyor. Üstün lezzeti ve tarihi geçmişiyle ilçenin markası haline gelen bu pide, Türkiye genelinden gelen misafirler tarafından büyük ilgi görüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 132 yıldır dededen toruna hizmet veren pide fırınının ateşi hiç sönmezken, fırında sadece asırlardır aileden adını alan Töngül Pide üretiliyor. İçerisinde; kıyma, maydanoz, yumurta yer alan, üzerine; tereyağı ve tulum peyniri serpiştirilen tadına doyum olmaz pidenin namı tüm Türkiye'ye ulaştı.

Ödemiş ilçesinde, 1892 yılında açılan, 132 yıldır fırındaki odun ateşi hiç sönmeyen tarihi pide fırınının adı yaptığı bir pideyle ünlü. "Töngül" ailesinin asırlar önce açtığı fırında sadece "Töngül Pide" adıyla pide üretiliyor. Coğrafi işaretli pide için sabaha karşı 04.00 sıralarında iş yeri açılarak hazırlıklar başlıyor. Hamurlar yoğruluyor, fırın yakılıyor ve ilçenin markası bu özel pidenin malzemeleri titizlikle hazırlanıyor.

4. kuşak torunlar, dedelerinin ürettiği Töngül Pide geleneğini devam ettirirken, ilçede herkesçe bilinen, adı neredeyse Türkiye'yi yayılan pidenin içerisinde; kıyma, maydanoz, yumurta yer alıyor. Fırından sıcak sıcak, dumanı üstünde çıkan pidelerin üzerine ise mis gibi tereyağı ve ilçenin meşhur Ödemiş tulumu serpiştiriliyor. Pidenin yanına çayını da alan vatandaşlar, bu meşhur pideyi yemeye doyamıyor.

Fırında zaman zaman kuyruklar oluşurken, 06.00'da ilk müşterisini alan fırın öğleden sonra 14.00'e kadar hizmet veriyor. İzmir merkezden veya farklı illerden bu ilçeye gelen vatandaşlar, Töngül Pide'nin tadına bakmadan ayrılmıyor.

Fırının 40 yıllık ustası var: "Bu işin sırrı sebat"

Fırında çalışan usta İsmail Otçeken, 40 yıldır aile işletmesinde Töngül Pide üretiyor. Pidenin yapılışını anlatan İsmail usta, "Şimdi hamur hazırlıyoruz, fırınımızı yakıyoruz ve ondan sonra servis başlıyor. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ben bu fırında işi öğrendim. 10 dakikada pişiyor. Sabah açıyoruz, öğleden sonra kapatıyoruz. Bu işin sırrı bence sebat etmek. Her gün bu işi aynı saatte yapacaksın; sabah 04.00'te geliyoruz, 06.00'da pideler çıkmış oluyor. Bir gün 06.00'da, bir gün 08.00'de geldim olmaz. Bizim fırınımız taş fırındır. Lezzeti buradan geliyor. Bu pidenin bu ismi almasının sebebi ailenin soy ismi" dedi.

4. kuşak torunlardan işletmeci Nedime Töngül de, "Dedelerimiz çıkarmış, biz 4. kuşağız. Soyadımız, oradan geliyor. 132 yıllık burası; 'Töngül'ün fırını, Töngül pidesi' derken, Töngül Pide olarak ismi verilmiş. Patenti bizde. İnsanlarımız beğeniyor, fırınız taş fırın. Kıyma, yumurta, maydanoz var içerisinde, üzerinde de; tereyağı ve tulum peyniri var" ifadelerine yer verdi.

Pideyi yemek için sabahın erken saatlerinden itibaren fırına gelen vatandaşlarda, Töngül Pide'nin artık ilçenin bir markası olduğunu söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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