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132. saatte kurtarılan 5 yaşındaki Şengül, hayata öpücük atıp "sarı kola istiyorum" dedi.

Yerel Haberler

Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı.

Gaziantep İslahiye'de 5 yaşındaki Şengül ve babası, depremin 132. saatinde yıkılan binanın enkazından kurtarıldı. Sedyeye alınan Şengül, kendisi kurtaran ekiplere öpücük attıktan sonra "Sarı kola istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler geliyor. Bunlardan biri de depremin 132. saatinde kurtarılan 5 Şengül ve babası oldu. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu. Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "132. saatte 5 yaşındaki kızımız Şengül'e ve babasına kavuştuk. Gaziantep İslahiye'de enkaz altından çıkarılan kızımız hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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