13 yaşındaki Toprak Özdemir, Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 13 yaşındaki Toprak Özdemir, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirve tırmanışını tamamlayarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Rehberi Resul Civaş öncülüğünde 40 kişilik bir grup dağcı, 15 Temmuz'u Ağrı Dağı'nda anmak için tırmanışa başladı. En küçük üye olarak Toprak Özdemir de bu zorlu maceraya ortak oldu. Fırtına, sis ve soğuk hava koşullarına rağmen zirveye doğru ilerleyen dağcılar, küçük Toprak'a her adımda destek oldular. Zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan grup, 15 Temmuz şehitlerini anarak bu anlamlı günü Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutladı. Toprak Özdemir, zirve sevincini dağcılarla paylaşırken, "Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak unutulmaz bir deneyimdi. Zirveye ulaştığımda tarifsiz bir mutluluk hissettim. Bu zorlu tırmanışta bana destek olan dağcı ağabeylerime teşekkür ederim" dedi.

Ağrı Dağı yerel rehberi Resul Civaş ise, "15 Temmuz anısı için 40 kişilik yerli ve yabancı bir grubu zirveye ulaştırdık. Yoğun dumana rağmen çetin bir yolculuktan sonra zirveye ulaşmayı başardık. 15 Temmuz şehitlerini anmak için gelen katılımcıları bu zorlu zirveye taşıdık. Ne mutlu ki o arkadaşları zirveye ulaştırabildik. Bu zorlu zirve yolculuğuna katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI