Üye Girişi
Haberler

12 Eylül mağduru şair Kenan Evren yüzünden çiftçilikten mahrum kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan 12 Eylül mağduru bir vatandaş, Kenan Evren için yazdığı şiirden dolayı 8 yıl ülkesine giremediğini anlattı. Hacı Mahmut Coşgun, çiftçilikten uzak kalmaktan ve mahrum kalmaktan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Sivas'ta yaşayan 12 Eylül mağduru bir vatandaş, 1980 yılında yaşadığı zorlukları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Kenan Evren için yazdığı şiirden dolayı 8 yıl ülkesine giremeyen Hacı Mahmut Coşgun, "Kenen Evren yüzünden çok sevdiğim çiftçilikten uzak kaldım, mahrum kaldım" dedi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Hacı Mahmut Coşgun, 25 yaşında şiire merak saldı. Çiftçi babanın bir oğlu olan Coşgun, 1968 yılında başladığı şairliğe uzun bir süre devam etti. 1979 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Hacı Mahmut Coşgun, ülkesinde 12 Eylül darbesi olduğunu öğrendi. Kenan Evren için bir şiir yazan Coşgun, duygularını kağıda döktüğü için zor günler geçirdi. Almanya'da mahkemede yargılanan şair Hacı Mahmut Coşgun, 8 yıl ceza aldı. 8 yıl boyunca ülkesine dönemeyen şair, o dönem yaşadıklarını duygu dolu ifadelerle İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Kenan Evren yüzünden çiftçilikten mahrum kaldım"

İlerleyen yaşına rağmen köyünden ve çiftçilikten kopmayan Hacı Mahmut Coşgun, "Rençber çocuğuyum rençberlikle uğraşmışım. Şairleri gördükçe böyle etkileniyordum. İçime bir ateş açıyordu. Bu aşkın ne olduğunu pek bilemiyordum. 1968 yılından bu yana yazarım. Çeşmeye, pınara hak adalet üzerine, insanlığın güzelliğine çayıra, çimene, kuşların güzel uçuşuna, hava şartlarına, yazdım. 700'ün üzerinde şiir yazdım. O dönem Almanya'ya vardım. Almanların hareketinden ben etkilendim. Kenan Evren'e baktım. 'Benim dedem ulema' diyor. Ama görüyoruz ki Batı'nın bozu olduğunu anladım. Batı bozu da ondan iyi. Okullarda öğretmenlere salahiyet verdi. Başında türbanı soyuyordu. Bununla ilgili bir şiir yazdım. 8 sene bana giriş cezası verildi. Yakalansam içeri atacaklardı. Ülkeme, memleketime gelemedim. Turgut Özal görüş bakımından isyan edenlere af çıkardı. 8 sene sonra vatanıma geldim. Hanımıma geldim. Bir sıcak nefes aldım. Bütün ağaçlarıma sarıldım. Kenen Evren yüzünden çok sevdiğim çiftçilikten uzak kaldım, mahrum kaldım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Sanat Kenan Evren Politika Güncel Yerel Yaşam sivas Evren Eylül

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title