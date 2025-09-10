12 Eylül mağduru İsmail Saka: 'Su dahi vermediler, gidip tuvaletten su içiyorduk'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesi mağdurlarından İsmail Saka, gördüğü işkenceleri ve zorlu süreçleri darbenin 45'inci yıldönümünde yaşadıklarını anlattı. Saka, "Bu yaşananlar şimdiki gençlere örnek olsun, hiçbir zaman yasaları çiğnemesinler, insanlık onuruna saygılı davransınlar" dedi.

Türkiye'de sağ ve sol görüş ayrılıklarının en yoğun şekilde yaşandığı dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kenan Evren öncülüğünde gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. Özellikle dönemin genç kuşağı ağır şiddet ve işkencelere maruz kaldı. Kimileri gördükleri işkenceler nedeniyle hayatını kaybederken, pek çok kişi de uzun yıllar boyunca aile, iş ve sosyal hayatı derinden etkileyecek mağduriyetler yaşadı. 12 Eylül darbesinde "Ülkücü Gençlik" hareketinin üyelerinden biri olan 70 yaşındaki İsmail Saka, aradan geçen 45 yılın ardından şu an Türkiye'deki olayların, o dönemkiyle benzer şekilde yaşandığından bahsetti. Gördüğü işkenceleri anlatırken duygusal anlar yaşayan Saka; gençlere geçmiş dönemde yaşanan bu hadiselerin örnek olmasını ve hiçbir zaman yasaları çiğnememelerini tavsiye etti.

"Ülkenin son hali o kadar kötüydü ki, darbenin sonucu olarak Türkiye belli bir düze çıktı"

Türkiye'de 1975-1980 arasında yaşanan ve herkes tarafından bilinen olayları kendi gözünden aktaran İsmail Saka, "Biz o zaman Ülkü Ocakları Derneği'nin farklı kademelerinde çalışıyorduk. En son Ülkü Yolu Derneği'nin yönetim kurulu üyesiydim. Türkiye'nin o günkü şartlarının çok ağır olduğunu ve ülkenin giderek büyük bir kaosa sürüklendiğini görüyorduk. Hatta son zamanlarda öğrenci evlerini basan yasa dışı sol örgütler çok kardeşimizi, çok ülküdaşımızı şehit etti. Ülkenin son hali o kadar kötüydü ki, darbenin sonucu olarak Türkiye belli bir düze çıktı" şeklinde konuştu.

"Bu darbe MHP'nin önünü kesmek için yapılmıştır çünkü MHP 12 Eylül'den önce iktidara yürüyordu"

Darbenin özellikle Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) engellemek ve önünü kesmek için yapıldığını düşündüğünü belirten Saka, "Biz o zaman söylediğimizi şimdi de söylüyoruz. O zamanki derneklerimiz şimdi de aynı. Yine Ülkü Ocakları var, yine MHP var. Ama yasa dışı sol örgütler o zaman da yasa dışıydı. Şu anda yoklar. Ama aksine, biz tamamen yasalar çerçevesinde hareket ettik ve hiçbir suça karışmadık. Bu darbe MHP'nin önünü kesmek için yapılmıştır. Çünkü MHP 12 Eylül'den önce iktidara yürüyordu, iktidar için büyük gelişmeler mevcuttu. Bunu önlemek için yapılan çalışmalar Kenan Evren ve komitacılar tarafından engellenmiştir. Bu darbe MHP için yapılmış olsa da hala ayaktayız" dedi.

"Su dahi vermediler, gidip tuvaletten su içiyorduk"

İsmail Saka, Ankara Mamak Cezaevi'nde ağırlıklı olarak ülkücülerin tutulduğu C-5 koğuşunda gördüğü işkenceleri ve sonrasında yaşananları şu şekilde anlattı:

"Darbe olduğunda bizi C-5 koğuşuna aldılar. Filistin askısından elektrik vermeye pek çok işkence gördük. Zeki Kaman, Dürüst Oktay gibi işkenceciler ve askeri savcılar dahil sorgulara katılıyorlardı. Kendimizi çok kötü, insanlık dışı bir halde bulduk. Su dahi vermediler, gidip tuvaletten su içiyorduk. Sonuç olarak birçok arkadaşımız beraat etti. Daha sonra yine parti içerisinde milletvekili oldular, parti kurdular, hayatlarına devam ettiler. Ama ne olursa olsun işkencelerden dolayı düşüncelerimizde hiçbir farklılık olmadı. Biz o gün ne düşündüysek şu anda da aynı şeyleri düşünüyoruz."

"Yaşananlar bizim istikbalimize mal oldu"

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olan İsmail Saka, yaşanan olaylardan dolayı çok zor durumda kaldıklarını dile getirerek, "Okula gidemedik. Bazı arkadaşların yanlış ya da kasıtlı ifadeleri bizim yıllarımıza mal oldu. Hayata arkadaşlarımızdan daha geç atıldık, bunlar bizim istikbalimize mal oldu. Devlet kademelerinde de, atamalarımızda sıkıntılar yaşadık, uzun süreler bekledik. Hiçbir cezai müeyyidemiz olmamasına rağmen bizi kasıtlı olarak engellediler" dedi.

"Şimdiki gençlere yaşanan hadiselerin örnek olmasını tavsiye ederim"

Son olarak Türkiye'deki gençlere, yaşanan zor günlerin ardından hatırlatmalarda bulunan Saka, "Günümüzün gençlerine, geçmiş dönemlerde yaşanan hadiselerin örnek olmasını; hiçbir zaman yasaları çiğnememeleri, insanlık onuruna ve bütün canlılara saygılı davranmalarını tavsiye ederim" şeklinde tavsiyelerde bulundu.