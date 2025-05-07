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11 Yaşındaki Gencin Çevre Dostu Akıllı Sera Projesi

11 Yaşındaki Gencin Çevre Dostu Akıllı Sera Projesi
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Düzce'de 11 yaşındaki Muhammet Zahid Sert, zehirli tarım ilaçlarına karşı geliştirdiği 'akıllı sera sistemi' ile TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu. Proje, doğal yöntemlerle haşereyle mücadele ediyor ve sera gazı salınımını azaltıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 11 yaşındaki Muhammet Zahid Sert, seralarda kullanılan zehirli ilaçları tarihe gömecek çevre dostu bir projeye imza attı. Geliştirdiği "akıllı sera sistemi" ile doğal yollarla haşereyle mücadele sağlayan genç kaşif, TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu.

Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 11 yaşındaki Muhammet Zahid Sert, çevreyi tehdit eden zararlı tarım ilaçlarına karşı geliştirdiği yenilikçi projesiyle dikkatleri üzerine çekti. İklim değişikliklerine yol açan sera gazı salınımını da en aza indirecek bu çalışmada, sıvı gübre temiz su ile birlikte sera içindeki toprağa veriliyor. Toprak belirli bir sıcaklığa ulaştığında ise zararlı böcek ve haşereleri uzaklaştıran uçucu yağ buharlaşıyor ve sera içine yayılıyor.

"Ekolojik Mücadele - Sistemli Akıllı Sera" ismini verdiği projesiyle Sakarya'da yapılan yarışmaya katılan Muhammet Zahid Sert, coğrafya alanında bölge birinciliğini kazandı.

"Küçükken okuduğum makale çalışmamı şekillendirdi"

Projesi hakkında bilgiler veren Muhammet Zahid Sert, teknolojiyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Küçükken okuduğum bir makale ilgimi çekti. Teknolojiyle makaledeki bilgileri birleştirdim ve bu proje ortaya çıktı. Bu projeleri yapmak çok zor değil ama biraz emek istiyor. Yarışmada bir rakibim vardı, uçak yapmıştı. O üçüncü oldu, ben birinci oldum. Kafamda başka projeler de var. Böyle başarılı bir projenin başında olmak bana zevk veriyor" dedi.

"3 projemize ödüller aldık"

Proje danışmanı Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni Emine Sarı ise "Bilim ve Sanat Merkezi olarak yaptığımız çalışmalarla güzel bir başarı elde ettik. 3 projemizle katıldığımız TÜBİTAK Bölge Şampiyonası'ndan 3 ödülle döndük. Bu projelerimiz üzerinde öğrencilerimizin ilgisi doğrultusunda eylül ayından bu yana çalıştık" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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