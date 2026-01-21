Haberler

Aksaray'da 11 Yaşındaki Çocuğun Tüfekle Hayatını Kaybetmesine İlişkin 16 Yaşındaki Kuzeni Tutuklandı

Aksaray'da 11 yaşındaki Hamza Kılıç, dedesinin evindeki tüfekle oynarken meydana gelen bir kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili 16 yaşındaki kuzeni B.S. tutuklandı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'ın Sağlık beldesinde, 11 yaşındaki Hamza Kılıç'ın tüfeğin ateş alması sebebiyle hayatını kaybetmesine ilişkin 16 yaşındaki kuzeni B.S. tutuklandı.

Ankara'da yaşayan Kılıç ailesinin 11 yaşındaki çocuğu Hamza Kılıç, sömestr tatili için geldikleri Sağlık beldesinde dedesinin evindeki tüfekle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ancak küçük Hamza'nın, evde ağabeyi B.K. (13) ve kuzeni B.S. (16) ile birlikte bulunduğu sırada tüfeğin ateş aldığı öne sürüldü.

Olayın ardından Hamza Kılıç'ın babası, ağabeyi ve kuzeni gözaltına alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç kişiden kuzen B.S. tutuklanarak Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
