11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na teşekkür belgesi verildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı. Kurultayda sağlık sektörünün tüm paydaşları, akademisyenler, proje sahipleri, üreticiler ve kamu temsilcileri bir araya geldi. Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendi adıyla anılan 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'ne bu yıl ilk kez katılım sağladı.

Açılış konuşması Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından yapılan ve sağlık dünyasının ulusal ve uluslararası temsilcilerini Ankara'da bir araya getiren 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, iki gün boyunca yoğun bir katılıma sahne oldu. Bilimsel oturumlar, sektörel paneller ve tanıtım etkinlikleriyle sağlık alanındaki güncel gelişmelerin ve gelecek vizyonunun ele alındığı kurultayda, "Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi" ve yerli üretim konuları ele alındı.

Kurultayın son günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bilim insanlarımızın uluslararası bilim dünyasındaki üstün başarılarının ödüllendirildiği 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni gerçekleştirildi.

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlıkta stratejik hedeflerin değerlendirildiği, yeni iş birliklerinin geliştirildiği ve bilimsel paylaşımların yapıldığı verimli bir atmosferde gerçekleştirilerek başarıyla sona erdi. Kurultay sonunda DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na GETAT kurultayına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE