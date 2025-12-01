Haberler

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda sağlık sektörüne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi aldı. Kurultayda Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı ve yerli üretim konuları ele alındı.

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na teşekkür belgesi verildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı. Kurultayda sağlık sektörünün tüm paydaşları, akademisyenler, proje sahipleri, üreticiler ve kamu temsilcileri bir araya geldi. Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendi adıyla anılan 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni'ne bu yıl ilk kez katılım sağladı.

Açılış konuşması Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından yapılan ve sağlık dünyasının ulusal ve uluslararası temsilcilerini Ankara'da bir araya getiren 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, iki gün boyunca yoğun bir katılıma sahne oldu. Bilimsel oturumlar, sektörel paneller ve tanıtım etkinlikleriyle sağlık alanındaki güncel gelişmelerin ve gelecek vizyonunun ele alındığı kurultayda, "Sağlıkta Milli Teknoloji Hamlesi" ve yerli üretim konuları ele alındı.

Kurultayın son günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bilim insanlarımızın uluslararası bilim dünyasındaki üstün başarılarının ödüllendirildiği 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül Töreni gerçekleştirildi.

11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, sağlıkta stratejik hedeflerin değerlendirildiği, yeni iş birliklerinin geliştirildiği ve bilimsel paylaşımların yapıldığı verimli bir atmosferde gerçekleştirilerek başarıyla sona erdi. Kurultay sonunda DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na GETAT kurultayına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.