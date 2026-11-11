11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mudanya Çekrice'de fidan dikildi

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BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 19 Ağustos'ta meydana gelen yangında zarar gören Çekrice Mahallesi'nde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Mudanya'nın Çekrice Mahallesi'nde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kurum amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, öğretmenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

FİDANLAR EŞ ZAMANLI OLARAK TOPRAKLA BULUŞTU

Havanın güzel olmasıyla yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrencilerden velilere, öğretmenlerden kurum yöneticilerine, askerlerden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine kadar çok sayıda kişi fidan dikim alanında bir araya geldi. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında saat 11.11'de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yangından etkilenen Çekrice Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikle bölgenin yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlanması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedeflendi.

-Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı