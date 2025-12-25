Diyarbakır'da tahliye olan tutuklular davul zurnayla karşılandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan 11'inci Yargı Paketi ile birlikte Diyarbakır'da tahliye olan tutuklular, yakınları tarafından davul zurna çalınarak karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 11'inci yargı paketi kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenler, denetimli serbestlik haklarından 3 yıl erken faydalanabilecek. Terör ve örgütlü suçlar ile aile fertleri veya engellilerin hedef olduğu cinayetler, cinsel saldırı-istismar ve deprem sonucu meydana gelen öldürme suçlarında bu hak uygulanmayacak.

Paketin yasalaşması ile birlikte Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde işlemleri tamamlananlar tahliye oldu. Tahliye olanlar aileleri tarafından davul zurna ile karşılandı. Polis ekipleri, cezaevi etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. - DİYARBAKIR