11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası Başlıyor

11. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 36 ülkeden katılacak sporcularla 4 Eylül'de Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'ndeki mersah alanında yapılacak.

Pandemi nedeniyle üç yıl aradan sonra bu yıl 11'incisi gerçekleşecek şampiyonada onlarca güreş otoritesi, yüzlerce spor yöneticisi ve 150'ye yakın seçkin sporcu Hatay'da olacak.

"ABA GÜREŞİ ARTIK DÜNYADA TANINIR VE YAPILIR HALE GELDİ"

5 bin yıllık ata sporu aba güreşinin tanınması için uzun yıllardır çaba harcayan Hatay büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Lütfü Savaş, aba güreşinin son yıllarda tanınır ve yapılır hale geldiğini söyledi.

Almanya, Romanya, İran, Gürcistan ve Azerbaycan'da turnuvaların yapıldığınıbelirten Savaş, "5 bin yıllık sporumuzu önce kentimizde ve civar illerde, daha sonra tüm ülkemizde ve ardından dünyada yaygınlaştırdık. Türkiye şampiyonlarına bini aşkın sporcu katılır oldu. Dünyada 60 kadar federasyon kurduk. Almanya, Romanya, İran, Gürcistan ve Azerbaycan'da turnuvalar yapılır oldu" dedi.

"ABA GÜREŞİ SEVİLEN BİR SPOR HALİNE GELDİ"

Aba güreşinin sevilen bir spor haline geldiğini aktaran Savaş, "Aba güreşimiz, Hatay ve Türkiye sınırlarını aşarak kıtalara yayıldı. Son derece sevilen bir spor oldu. Bu şampiyona ile Hatay ilimizi ve güzel Türkiye'mizi, tarih, kültür, gelenek, görenek ve birçok zenginlikleri ile tüm dünyaya tanıtmaktayız. Bu sayede 5 bin yıllık aba güreşimiz layık olduğu yere yükseldi" diye konuştu.

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Kurucu Başkanı İbrahim Öztek, aba güreşine verdikleri emeklerin olimpik adımlar olduğunu belirtti.

Aba güreşini geliştirirken yüzlerce ve antrenör, binlerce lisanslı sporcu yetiştirdiklerini de söyleyen Öztek, "Sporumuzu geliştirirken, yüzlerce hakem, antrenör ve binlerce lisanslı sporcu yetiştirdik. Judo, Kuraş, Kuşak Güreşi, serbest ve Greko-Romen güreşi gibi sporları yapan sporcularımızın tümü Aba Güreşinde yarışmaktadır. Geçen ay yaptığımız Türkiye şampiyonası baş güreşte, Dünya Greko-Romen Şampiyonu Gaziantepli Barış Güngör şampiyon olmuştur. Aba güreşini kolaylaştırmak için teknik, organizasyon, kural ve hakemlik kaidelerini içeren kitaplar yazdık" dedi.

ÖZTEK: "FEDERASYON KADROLARIMIZDA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER VAR"

Federasyon kadrolarında yer alan isimlerin her birinin birbirinden değerli olduğunu sözlerine ekleyen Öztek, "Basınımızın ve yayın organlarımızın bize desteği çok büyük. Biraz da devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Ben milli bir sporcu ve Olimpian olarak ülkemizde ve dünyada judo, karate, kuraş, aikido, wushu-kung fu gibi spor dallarında önemli hizmetlerde bulundum. Başkanımız Lütfü Savaş spor, kültür ve bilim insanı. Asbaşkanlarımız Mustafa Karagöl ve Muzaffer Ilıcak değerli spor adamları. Sporlarımızı daima bilimsel olarak yücelttik ve bugün de ağırlığımızı aba güreşine verdik. Bugün aba güreşimiz de yüceliyor. Tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı yarışmalar diliyorum" diye konuştu.