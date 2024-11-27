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105 Yıllık Tarihi Köprü Yeniden Aslına Uygun İnşa Ediliyor

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İtalyanlar tarafından 1919'da yapılan ve 2008'de çöken tarihi Kayırlı demir köprü, Ulaştırma Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor. 5 kırsal mahalle sakini, köprünün yıkılmasının ardından ulaşımda zorluk yaşıyordu.

105 yıllık tarihi köprü aslına uygun yapılıyor

MUĞLA - 1919 yılında İtalyanlar tarafından Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi arısında sevkiyat yapmak amacıyla kaynak kullanmadan ısıya duyarlı yapılan tarihi demir köprü 2008 yılında mermer blok taşıyan kamyonun geçişi sırasında çökmüştü. 16 yıl aradan sonra Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi demir köprü aslına uygun olarak tekrar yapılıyor.

İtalyanların Muğla'yı işgali sonrası 105 yıl önce Aydın Çine ilçesine ulaşımın sağlanması ve malzeme taşınması için İtalyanlar tarafından yapılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tescilli tarihi Kayırlı demir köprü, 2008 yılında mermer blokları taşıyan bir kamyonun köprüden geçişi esnasında çöktü.

Tescilli tarihi köprünün yıkılmasının ardından köprüyü mahallelerinin ulaşımında kullanan 5 kırsal mahalle sakini mahallerine ulaşabilmek için 5 kilometre daha fazladan yol gitmek zorunda kalıyordu. Yava, Memişler, Kayırlı, Kocamustafalar ve Çobanlar mahallelerinde yaşayan vatandaşların ilgili kurumlara yaptıkları başvurmalarına rağmen köprünün tescilli yapı olması nedeniyle sonuç alamamışlardı.

Tarihi demir köprü Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılının başlarında aslına uygun bir şekilde yapımı için ihaleye çıktı. İhaleyi alan yüklenici firma aynı zamanda Çine sınırları içinde yer alan Adnan Menderes Barajının en büyük su kaynağının bulunduğu Dipsiz çayının üzerindeki tarihi demir köprüde çalışmaları tamamlamak üzere.

105 Yıllık Tarihi Köprü Yeniden Aslına Uygun İnşa Ediliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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