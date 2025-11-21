1001 Hatim Geleneği İzmir'de Başlıyor

Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ve belalardan korunması için 500 yıldır süren '1001 Hatim' okuma programı, İzmir'de ilk kez Bayraklı Müftülüğü tarafından hayata geçirildi.

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba tarafından 1500'lü yıllarda başlatılan ve asırlardır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği, bu yıl ilk kez İzmir'de de gerçekleşecek. Pir Ali Baba tarafından şehrin musibet ve afetlerden korunması için başlatılan "1001 Hatim" geleneği, her yılın son iki haftası ile yeni yılın ilk iki haftası arasında okunan hatimlerle sürdürülüyor.

Bayraklı Müftülüğü tarafından ilk kez düzenlenen geleneksel hatim programına katılmak isteyen vatandaşların, sosyal medya hesaplarında yer alan form üzerinden veya cami görevlileri aracılığıyla başvuru yapabileceğini duyurdu. Programa katılanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya yönelik bir bilinç kazanırken, hatim sevabına ortak olmanın manevi huzurunu yaşayacak. Bayraklı'da okunan tüm Hatmi Şerifler, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Kuştaşı'nın riyasetinde özel dua ile tamamlanacak.