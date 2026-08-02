100 yaşına giren Atiye nineye, davullu zurnalı doğumgünü kutlaması

Kastamonu'da yaşayan Atiye Kurtoğlu'nun 100. doğumgünü; çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve köy muhtarı tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Üyücek köyünde yaşayan Atiye Kurtoğlu'nun 100 yaşına girdiğini öğrenen köy muhtarı Atıf Kapuci, Atiye ninenin doğum gününü kutlamak için bir organizasyon yaptı. Muhtar Kapuci'nin isteğiyle Atiye Kurtoğlu'nun çocukları, torunları ve torunlarının çocukları bir araya geldi. Davul, zurna eşliğinde kutlanan doğum gününde Atiye nine için pasta kesildi. Yüzüncü yaş pastasının mumlarını üfleyen Atiye Kurtoğlu, yeni yaşını çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarıyla birlikte kutladı.

15 yaşındayken evlendiği Hüseyin Kurtoğlu ile 85 yıldır yaşamını sürdüren Atiye Kurtoğlu, büyük sevinç yaşadı.

Üyücek köyü muhtarı Atıf Kapuci, köyün en yaşlı kadınının doğumgününü unutmak istemedikleri belirterek, "Atiye annemiz bugün itibarıyla yüz yaşında. Köyümüzün en yaşlısı şu anda. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Allah nice uzun ömürler versin. Köyümde herkesin doğum gününü kutlama şansım olmuyor ama yüz yaşına gelenlerinkini kutlayayım, onların hayır dualarını alayım diye düşündüm. Kendisi de sevdiğimiz bir annemizdir. Allah uzun ömürler versin. Beni kendisi çok sever, ben de onu severim. Devamlı geldiğim zaman halini hatırını sorarım. Kendisi ve ailesi bizim için çok değerlidir" dedi.

"Bir asır yaşamak herkese nasip olacak bir şey değil"

Atiye Kurtoğlu'nun 53 yaşındaki torunu Burhan Kurtoğlu ise, "Babaannem bugün yüz yaşına girdi. Torunları, oğlu, eşi ve sevenleri hepimiz burada toplandık. Mutluluğu birlikte yaşadık. Babaannem şimdi yürüyemiyor, kulakları da duymuyor. Ama gençliğinde, benim çocukluğumda Kastamonu'da 'fişek gibi' derlerdi, gerçekten fişek gibiydi. Bir asır yaşamak herkese nasip olacak bir şey değil. İnşallah Allah hayırlı ömür versin. Sağlıkları iyi, kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Bunun mutluluğunu yaşamak lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı