Haberler

10 Kasım Anma Günü Tartışmaları: Eğitimcilerden Önemli Açıklama

10 Kasım Anma Günü Tartışmaları: Eğitimcilerden Önemli Açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, 10 Kasım'ın okullar kapalıyken geçmesinin anma kültürünü zayıflattığını belirtti. Atatürk'ü anlamanın eğitim kurumlarının sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çelebi, gelecekteki ara tatil planlamalarının bu tarihi kapsamayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım ile ilgili bu yıl meydana gelen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi "10 Kasım milletimizin ortak hafızasında ulusal bir yas günümüzdür. Her yıl okullarımızda; saygı duruşu, törenler, anma programları ve öğrencilerimizin Atatürk'ü anlamaya yönelik etkinlikleriyle büyük bir millet olma bilinci oluşturulmaktadır" dedi.

Çelebi açıklamasının devamında ise şunları ifade etti: Bu yıl 10 Kasım tarihinin ara tatil dönemine denk getirilmiş olması, öğretmenler, öğrenciler ve veliler nezdinde haklı bir üzüntü oluşturmuştur. Atatürk'ü anlamak ve anlatmak, özellikle eğitim kurumlarının asli sorumluluğudur. Dolayısıyla, 10 Kasım'ın okullar kapalıyken geçmesi; anma kültürümüzü zayıflatmakta, toplumsal duygu birliğini törensel bütünlükten uzaklaştırmaktadır.

Biz, eğitimciler olarak: 10 Kasım'ın özel ve anlamlı bir gündür. Bugünün mutlaka zamanında, okul ortamında, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte, törenlerle yaşatılması gerekir. Her 10 Kasım saat 09.05'te tüm ülkede hayatın durması millet olma bilincini ve vatandaşlık aidiyetini pekişmektedir. Bu nedenle gelecek yıllarda ara tatil planlamalarının 10 Kasım'ı kapsamayacak şekilde düzenlenmeli, Atatürk gibi milli bir değerimiz tartışmaya açılmasına izin verilmemelidir. Bu talebimiz herhangi bir polemiğe değil; tarihi sorumluluğumuza ve ulusal değerlerimize sahip çıkma bilincine dayanmaktadır. Atatürk'ü yalnızca anmak değil, anlamak ve yaşatmak için; 10 Kasım milletçe aynı anda, aynı duygu ile yaşanmalıdır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.