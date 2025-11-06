10 Kasım Anma Günü Tartışmaları: Eğitimcilerden Önemli Açıklama

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım ile ilgili bu yıl meydana gelen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi "10 Kasım milletimizin ortak hafızasında ulusal bir yas günümüzdür. Her yıl okullarımızda; saygı duruşu, törenler, anma programları ve öğrencilerimizin Atatürk'ü anlamaya yönelik etkinlikleriyle büyük bir millet olma bilinci oluşturulmaktadır" dedi.

Çelebi açıklamasının devamında ise şunları ifade etti: Bu yıl 10 Kasım tarihinin ara tatil dönemine denk getirilmiş olması, öğretmenler, öğrenciler ve veliler nezdinde haklı bir üzüntü oluşturmuştur. Atatürk'ü anlamak ve anlatmak, özellikle eğitim kurumlarının asli sorumluluğudur. Dolayısıyla, 10 Kasım'ın okullar kapalıyken geçmesi; anma kültürümüzü zayıflatmakta, toplumsal duygu birliğini törensel bütünlükten uzaklaştırmaktadır.

Biz, eğitimciler olarak: 10 Kasım'ın özel ve anlamlı bir gündür. Bugünün mutlaka zamanında, okul ortamında, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte, törenlerle yaşatılması gerekir. Her 10 Kasım saat 09.05'te tüm ülkede hayatın durması millet olma bilincini ve vatandaşlık aidiyetini pekişmektedir. Bu nedenle gelecek yıllarda ara tatil planlamalarının 10 Kasım'ı kapsamayacak şekilde düzenlenmeli, Atatürk gibi milli bir değerimiz tartışmaya açılmasına izin verilmemelidir. Bu talebimiz herhangi bir polemiğe değil; tarihi sorumluluğumuza ve ulusal değerlerimize sahip çıkma bilincine dayanmaktadır. Atatürk'ü yalnızca anmak değil, anlamak ve yaşatmak için; 10 Kasım milletçe aynı anda, aynı duygu ile yaşanmalıdır." - ERZURUM