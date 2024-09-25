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10 Farklı İlden Hırsızlık Yapan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 10 farklı ilden hırsızlık yapan A.K. isimli şahıs, polis ekiplerinin 23 saat süren takibi sonucunda yakalandı. Şahsın toplamda 29 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

10 farklı ilden 10 farklı hırsızlık yaptı, Nazilli'de yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 farklı ilden, 10 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili olarak 23 saat kesintisiz olarak yapılan takip ile 10 farklı ilden 10 farklı hırsızlıktan aranması olan A.K. isimli şahsın 29 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıs yapılan işlemler sonrasında Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

10 Farklı İlden Hırsızlık Yapan Şahıs Nazilli'de Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Yerel

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