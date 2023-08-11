'10 Ağustos Anafartalar Zaferi' Çanakkale'de Törenle Kutlandı

10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Benjamin Esler, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve çok sayıda davetli katıldı.

Conkbayırı'ndaki törenin ardından Conkbayırı mevkiinde alan kılavuzları tarafından yaptırılan çeşmenin açılışı protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra 'Gelibolu 1915 Nefes' sergisini gezdi, ardından da Büyük Anafartalar köyünde şehitlerin anısına okutulan mevlide katıldı.