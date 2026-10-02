1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Eskişehir'de yaşlılar ve çocuklar etkinlikte buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan yaşlılar ile Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocukların katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile kuruluş idarecilerinin katılım sağladığı etkinlikte Eskişehirli sanatçı Yaşar Aydın, birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Yaşlıların ve çocukların müziğin birleştirici gücü etrafında buluştuğu etkinlikte, kuşaklar arası iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunan güzel anlar yaşandı.

Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Farklı kuşakları aynı ezgilerde buluşturan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı