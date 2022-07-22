Araban ilçe merkezi ve kırsaldaki çalışmalar sürüyor

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve kırsalındaki çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezi ve kırsalındaki çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Başkan Hasan Doğru, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Araban Belediyesi Fen İşleri ekiplerimiz tarafından arazi yolu çalışmaları Hasanoğlu Mahallesi Arazi yolu düzenleme çalışması, eski Fakılı yolu düzenleme çalışması ve Bağlıca Mahallesi Arazi yolu düzenleme çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri ekiplerimiz tarafından ilçe merkezinde kilitli parke taşı yama çalışması devam etmektedir. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar Yolveren Mahallemizde, greyder ile yol şarampol düzenleme çalışması devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel